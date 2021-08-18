В ЮВО доставили более 30 боевых знамён времён Великой Отечественной войны
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Оттуда они будут переданы в региональные музеи, сообщает телеканал «Звезда».
Как уточняется, реликвии передали представителям командования общевойсковых объединений Черноморского флота и Каспийской флотилии, чтобы провести реставрационные работы.
Таким образом, знамёна подготовят к торжественным церемониям передачи в музеи воинской славы.
Полученные в качестве исторических музейных экспонатов боевые знамёна являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий, а также бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах СССР.
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