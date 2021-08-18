В ЮВО доставили более 30 боевых знамён времён Великой Отечественной войны

Более 30 боевых знамён дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставили в Южный военный округ (ЮВО).

Оттуда они будут переданы в региональные музеи, сообщает телеканал «Звезда».

Как уточняется, реликвии передали представителям командования общевойсковых объединений Черноморского флота и Каспийской флотилии, чтобы провести реставрационные работы.

Таким образом, знамёна подготовят к торжественным церемониям передачи в музеи воинской славы.

Полученные в качестве исторических музейных экспонатов боевые знамёна являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий, а также бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах СССР.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.