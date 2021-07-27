На аэродроме в Севастополе открыли памятник командующему авиацией ПВО СССР Москвителеву
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
В церемонии приняли участие военнослужащие авиаполка, дислоцированного на аэродроме Бельбек, ветераны соединения и авиагарнизона.
Москвителев получил назначение в ВВС ЧФ в июле 1957 года на должность заместителя командира 62-го истребительного авиационного полка. В мае 1958-го был назначен его командиров. За время службы освоил 34 типа самолётов и их модификаций.
После выхода в отставку Москвителев работал в ОКБ им. А.И. Микояна и в пилотажно-исследовательском центре лётно-исследовательского института имени М.М. Громова. Скончался 12 февраля 2020 года.
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