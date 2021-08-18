РИА Новости: лётные испытания Ил-112В продолжатся с новыми опытными образцами

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Программа лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В продолжится, несмотря на авиакатастрофу в подмосковной Кубинке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый опытные самолёты будут подключены к полётам», — заявил собеседник агентства. 

По его словам, ожидается, что третий и четвёртый образцы поднимутся в воздух для продолжения лётных испытаний летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

Позднее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в результате авиакатастрофы выживших нет.

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