РИА Новости: лётные испытания Ил-112В продолжатся с новыми опытными образцами
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый опытные самолёты будут подключены к полётам», — заявил собеседник агентства.
По его словам, ожидается, что третий и четвёртый образцы поднимутся в воздух для продолжения лётных испытаний летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.
Позднее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в результате авиакатастрофы выживших нет.