Тела всех погибших при падении вертолёта на Камчатке подняты на поверхность

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Тела всех восьми погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере», — написал Солодов в Telegram.

Он отметил, что теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолёта.

По словам губернатора, «это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии».

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.

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