Тела всех погибших при падении вертолёта на Камчатке подняты на поверхность
«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере», — написал Солодов в Telegram.
Он отметил, что теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолёта.
По словам губернатора, «это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии».
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.