Российский мобильный госпиталь прибыл в Абхазию для борьбы с COVID-19

Российский мобильный госпиталь на 100 мест прибыл в Абхазию из Ставропольского края для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

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«Мобильный госпиталь ЮВО на 100 койко-мест прибыл в Абхазию в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция», — приводит ТАСС сообщение. В оборонном ведомстве добавили, что колонна пересекла российско-абхазскую границу и направилась в Сухум. Ранее сообщалось, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота отправились в Республику Абхазия для содействия в борьбе с коронавирусом.