Подразделения химзащиты ЧФ направлены в Абхазию для борьбы с COVID-19

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота отправились в Республику Абхазия для содействия в борьбе с коронавирусом. Соответствующее решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«В составе сводного отряда порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота и 10 специальных автомобилей, в том числе авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К», — уточнили в ЧФ.

По прибытии военные оценят объём предстоящих работ и приступят к дезинфекции социально значимых объектов.

Как ранее сообщала газета «Известия», военные медики Центрального военного округа развернули мобильный госпиталь в Хакасии для борьбы с коронавирусом.