Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка из Москвы не поступила на психфак МГУ

Девочка из Москвы Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, пишет ТАСС со ссылкой на данные вуза.

Как сообщает агентство, фамилия девочки не числится в приказах о зачислении.

Согласно опубликованным данным, Теплякова получила 48 баллов из 100 по итогам вступительного испытания по биологии.

В июле в Рособрнадзоре рассказали, что школьница Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет: она сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике.

Девочка получила аттестат за 11-й класс в московской школе №626, а годом раньше ей выдали аттестат за девятый класс.

Отец девочки рассказал, что в дальнейшем она планирует поступить в МГУ на факультет психологии, однако рассматривает и другие варианты, связанные с экологией и биоинформатикой.