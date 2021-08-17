Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка из Москвы не поступила на психфак МГУ
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Как сообщает агентство, фамилия девочки не числится в приказах о зачислении.
Согласно опубликованным данным, Теплякова получила 48 баллов из 100 по итогам вступительного испытания по биологии.
В июле в Рособрнадзоре рассказали, что школьница Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет: она сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике.
Девочка получила аттестат за 11-й класс в московской школе №626, а годом раньше ей выдали аттестат за девятый класс.
Отец девочки рассказал, что в дальнейшем она планирует поступить в МГУ на факультет психологии, однако рассматривает и другие варианты, связанные с экологией и биоинформатикой.