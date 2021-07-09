Школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет
Об этом сообщает ТАСС.
«Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике», — заявили в пресс-службе ведомства.
Девочка получила аттестат за 11 класс в московской школе №626. Годом раньше Тепляковой выдали аттестат за девятый класс. Отец девочки утверждает, что в дальнейшем она планирует поступить в МГУ на факультет психологии, однако рассматривает и другие варианты, связанные с экологией и биоинформатикой.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о двух школьницах, которые набрали на ЕГЭ по 400 баллов, — ими стали учащиеся Екатерина Гришина и Ирина Бродская. Девушки сдавали экзамены по русскому языку, математике, физике и информатике.