Две школьницы из Москвы набрали на ЕГЭ по 400 баллов

Учащиеся московских школ Екатерина Гришина и Ирина Бродская набрали на ЕГЭ максимальные отметки — обе школьницы получили по 400 баллов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Две московские школьницы — Екатерина Гришина и Ирина Бродская — получили по 400 баллов на #ЕГЭ! Ещё двое выпускников — Диана Петренко и Даниил Максимов — набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат!» — написал Собянин во «ВКонтакте».

Школьники сдавали экзамены по русскому языку, математике, физике и информатике.

Высокие результаты ранее показала выпускница Алика Осадчая из Ростова-на-Дону — она также набрала на ЕГЭ 400 баллов. Девушка сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому.