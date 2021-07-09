Две школьницы из Москвы набрали на ЕГЭ по 400 баллов
- © РИА Новости / Павел Лисицын
«Две московские школьницы — Екатерина Гришина и Ирина Бродская — получили по 400 баллов на #ЕГЭ! Ещё двое выпускников — Диана Петренко и Даниил Максимов — набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат!» — написал Собянин во «ВКонтакте».
Школьники сдавали экзамены по русскому языку, математике, физике и информатике.
Высокие результаты ранее показала выпускница Алика Осадчая из Ростова-на-Дону — она также набрала на ЕГЭ 400 баллов. Девушка сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому.