Две школьницы из Москвы набрали на ЕГЭ по 400 баллов

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Учащиеся московских школ Екатерина Гришина и Ирина Бродская набрали на ЕГЭ максимальные отметки — обе школьницы получили по 400 баллов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Две школьницы из Москвы набрали на ЕГЭ по 400 баллов
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Две московские школьницы — Екатерина Гришина и Ирина Бродская — получили по 400 баллов на #ЕГЭ! Ещё двое выпускников — Диана Петренко и Даниил Максимов — набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат!» — написал Собянин во «ВКонтакте».

Школьники сдавали экзамены по русскому языку, математике, физике и информатике.

Высокие результаты ранее показала выпускница Алика Осадчая из Ростова-на-Дону — она также набрала на ЕГЭ 400 баллов. Девушка сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому.

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