Выпускница из Ростова-на-Дону стала единственной в России, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов

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Выпускница Алика Осадчая из Ростова-на-Дону стала единственной в России, сдавшей государственные экзамены на 400 баллов.
Выпускница из Ростова-на-Дону стала единственной в России, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов
  • © donland.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Осадчая сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. По каждому из предметов она набрала 100 баллов.

Как заявил заместитель губернатора Игорь Гуськов, показатели результатов ЕГЭ в Ростовской области заметно выросли по сравнению с 2020 годом. Более 115 выпускников получили по 100 баллов, а трое из них повторили успех, получив максимальное число баллов сразу в двух дисциплинах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области подвели итоги ЕГЭ.

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