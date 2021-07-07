В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ

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В пресс-службе Министерства образования Челябинской области заявили, что в регионе два выпускника на трёх на ЕГЭ получили максимальное количество баллов — 300.
В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU.

«В этом году 174 стобалльных результата, из них уникальных стобалльников — 161, трёхсотбалльников — два, двухсотбалльников — десять. Мультистобалльниками стали выпускники из Челябинского, Троицкого, Магнитогорского городских округов, а также Еманжелинского и Саткинского районов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, самые высокие результаты выпускники показали при сдаче русского языка: 47 человек набрали по 100 баллов.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе десять выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов.

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