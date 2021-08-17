После ДТП с автобусом в Бурятии госпитализированы девять человек
- РИА Новости
«В Еравнинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи поступили 14 человек, девять человек госпитализированы с травмами средней тяжести. Остальные отпущены в вахтовый посёлок под наблюдение сотрудников медпункта», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве уточнили, что автомобиль съехал в кювет, в результате аварии падения с высоты и опрокидывания не было.
Ранее стало известно, что автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии.