В Бурятии 19 человек пострадали при падении автобуса
- РИА Новости
«В Яравнинском районе Республики Бурятия на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный», водитель 1971 г. р., управляя автобусом «Урал-3255-0010-41», совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м», — приводит Интерфакс сообщение ГИБДД России.
Там отметили, что в результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на трассе в Кабардино-Балкарской Республике погибли два человека, ещё семеро пострадали.