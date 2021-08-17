В Бурятии 19 человек пострадали при падении автобуса

Короткая ссылка
Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты 3,5 м, пострадали 19 человек.
В Бурятии 19 человек пострадали при падении автобуса
  • РИА Новости

«В Яравнинском районе Республики Бурятия на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный», водитель 1971 г. р., управляя автобусом «Урал-3255-0010-41», совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м», — приводит Интерфакс сообщение ГИБДД России. 

Там отметили, что в результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на трассе в Кабардино-Балкарской Республике погибли два человека, ещё семеро пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить