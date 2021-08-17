В Тобольске рассказали о работе по формированию штата нового аэропорта

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В пресс-службе администрации Тобольска рассказали о работе по формированию штата нового аэропорта. С марта 2021 года на работу приняты 133 сотрудника.
В Тобольске рассказали о работе по формированию штата нового аэропорта
  • © пресс-службы аэропорта Тобольска

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В частности, в штат вошли специалисты по обслуживанию воздушных судов, регистрации и обслуживания пассажиров, диспетчеры, водители специальной техники, аэродромные рабочие, спасатели, сотрудники охраны, досмотра пассажиров и багажа. Около 90% персонала — местные жители.

«Персонал прошёл обучение на базе авиационного учебного центра «Аэропортов регионов» в учебных аудиториях «Сибуринтеха», а затем стажировался в трёх аэропортах, находящихся в управлении оператора», — заявил исполнительный директор аэропорта Тобольска Владимир Варавва.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.

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