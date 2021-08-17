Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа разбившегося Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Московской области.

«Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.

Лётчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации.