Академик РАМН Зверев прокомментировал разработку пятой российской вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Академик РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев прокомментировал разработку пятой российской вакцины от COVID-19.
Академик РАМН Зверев прокомментировал разработку пятой российской вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Чем больше вакцин, тем лучше. Я всегда так считал, и они же все разные и на разных платформах», — цитирует эксперта Life.ru.

Зверев выразил надежду, что скоро разработают ещё одну или две вакцины, потому что они обычно появляются через три — пять лет после того, как возникает какая-то проблема.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

В беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить