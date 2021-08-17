Академик РАМН Зверев прокомментировал разработку пятой российской вакцины от COVID-19

Академик РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев прокомментировал разработку пятой российской вакцины от COVID-19.

«Чем больше вакцин, тем лучше. Я всегда так считал, и они же все разные и на разных платформах», — цитирует эксперта Life.ru.

Зверев выразил надежду, что скоро разработают ещё одну или две вакцины, потому что они обычно появляются через три — пять лет после того, как возникает какая-то проблема.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

В беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.