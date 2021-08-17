Диетолог Ковальков рассказал, как бороться с ожирением

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как бороться с ожирением.
Диетолог Ковальков рассказал, как бороться с ожирением
  • globallookpress.com

Как считает эксперт, необходимо начать с выяснения причины.

«Ожирение — это болезнь. И если вы хотите избавиться от лишнего веса, вам нужно обращаться не к фитнес-тренеру, не к Instagram-врачу и не к психологу, а в профильную медицинскую клинику, которая занимается диетологией и эндокринологией», — цитирует Ковалькова издание «Правда.Ру».

Как пояснил диетолог, человек худеет или полнеет не от того, что он ест, а от баланса гормонов в организме.

Ковальков добавил, что бороться с лишним весом следует комплексно.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с URA.RU рассказала, как менялся вес россиян на карантине в период пандемии коронавируса.

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