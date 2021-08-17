Следователи возбудили дело после отравления детей в лагере в Северной Осетии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 12 детей в детском лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии.
Следователи возбудили дело после отравления детей в лагере в Северной Осетии
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Отмечается, что детей госпитализировали с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтерит», они находятся в состоянии средней тяжести.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК Российской Федерации (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кишечную инфекцию выявили у 12 детей в детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Ярославской области.

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