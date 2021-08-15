В оздоровительном лагере под Ярославлем у детей выявлена кишечная инфекция

Кишечную инфекцию выявили у 12 детей в детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

РИА Новости

«Ярославская транспортная прокуратура в связи с отравлением несовершеннолетних в детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении. По предварительным данным, у 12 детей выявлена кишечная инфекция. Ранее следственный отдел по Волгодонску возбудил уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе (ч. 1 ст. 238 УК России).