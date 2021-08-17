Доцент РЭУ имени Плеханова прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года

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Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года.
Доцент РЭУ имени Плеханова прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это в том числе направлено на поддержку стройкомплекса в регионах.

«Более длинные сроки по программе вносят больше ясности по бизнес-планам девелоперов», — отметил эксперт.

Как добавил Домащенко, дифференциал ставок по обычной ипотеке и ипотеке с господдержкой приведёт к стимулированию спроса, особенно в семьях, где есть накопления на первый взнос.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что «правительство продлевает льготную семейную ипотеку».

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.

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