Сын бортинженера-испытателя с Ил-112В рассказал об отце

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Роман Хлудеев, сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, находившегося на потерпевшем крушение Ил-112В, рассказал об отце.
Сын бортинженера-испытателя с Ил-112В рассказал об отце
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что хотел пойти по стопам отца, но стать лётчиком не успел.

«Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но всё равно я мальчик, который влюблён в небо благодаря отцу. Он показывал мне самолёты, рассказывал. Но в полёты не брал. Это было запрещено», — отметил Хлудеев.

Ранее стало известно, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

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