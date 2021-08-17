Сын бортинженера-испытателя с Ил-112В рассказал об отце

Роман Хлудеев, сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, находившегося на потерпевшем крушение Ил-112В, рассказал об отце.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что хотел пойти по стопам отца, но стать лётчиком не успел.

«Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но всё равно я мальчик, который влюблён в небо благодаря отцу. Он показывал мне самолёты, рассказывал. Но в полёты не брал. Это было запрещено», — отметил Хлудеев.

Ранее стало известно, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.