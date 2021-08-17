В школах ХМАО на фоне пандемии введут особый режим в новом учебном году

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В пресс-службе Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) рассказали, что образовательные учреждения региона в новом учебном году должны будут придерживаться специального графика уроков, перемен и приёма пищи в столовой.
В школах ХМАО на фоне пандемии введут особый режим в новом учебном году
  • РИА Новости

Меры направлены на сокращение числа контактов среди учеников,уточняет URA.RU.

«Работа образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами. Это позволит обеспечить безопасность детей и сотрудников», — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Согласно требованиям, за каждым классом будет закреплён свой кабинет, в котором будут проходить все занятия.

При этом запрещается проведение массовых мероприятий. Обязательной станут термометрия учеников, персонала и санитарная обработка помещений.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», линейки в честь 1 сентября пройдут в Краснодаре только для первых и выпускных классов.

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