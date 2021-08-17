В школах ХМАО на фоне пандемии введут особый режим в новом учебном году
- РИА Новости
Меры направлены на сокращение числа контактов среди учеников,уточняет URA.RU.
«Работа образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами. Это позволит обеспечить безопасность детей и сотрудников», — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Согласно требованиям, за каждым классом будет закреплён свой кабинет, в котором будут проходить все занятия.
При этом запрещается проведение массовых мероприятий. Обязательной станут термометрия учеников, персонала и санитарная обработка помещений.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», линейки в честь 1 сентября пройдут в Краснодаре только для первых и выпускных классов.