СК начал проверку по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье

Следователи организовали проверку по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В возле подмосковной Кубинки.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место крушения самолёта Ил-112 в подмосковной Кубинке», — рассказала она.

По её словам, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

По данным Объединённой авиастроительной корпорации, судьба экипажа пока неизвестна, ведутся спасательные работы.