СК начал проверку по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
«Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место крушения самолёта Ил-112 в подмосковной Кубинке», — рассказала она.
По её словам, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.
Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.
По данным Объединённой авиастроительной корпорации, судьба экипажа пока неизвестна, ведутся спасательные работы.