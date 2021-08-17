Кабмин выделит ещё более 21 млрд рублей на выплаты на детей от трёх до семи лет

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что «в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет».

Он пояснил, что «по инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребёнка».

«Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов России», — сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей в России.

Как стало известно, правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.