Кабмин выделит ещё более 21 млрд рублей на выплаты на детей от трёх до семи лет
Он пояснил, что «по инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребёнка».
«Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов России», — сообщил Мишустин.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей в России.
Как стало известно, правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.