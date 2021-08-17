Диетолог рассказала об изменении веса россиян в период пандемии

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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как менялся вес россиян на карантине в период пандемии коронавируса.

В беседе с URA.RU специалист сообщила, что, по данным опроса населения, во время пандемии приблизительно 50% граждан набирали вес.

«После того как карантин сняли, из этих 50% где-то 30% более или менее пришли к тому весу, который был до карантина. Остальные с этими «наеденными» килограммами так и остались жить дальше», — добавила Макиша.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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