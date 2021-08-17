В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз

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В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф для зацеперов в 40 раз — с 100 рублей до 4 тыс. рублей. Данная идея была поддержана в правительстве. Об этом пишет «Парламентская газета».
В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз
  • РИА Новости

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, за семь месяцев 2020 года одиннадцать несовершеннолетних «зацеперов» получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

«Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг — с сегодняшних ста до как минимум 2 тыс. рублей — заставит зацеперов и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизни пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях», — сказал депутат.

По его словам, экспертным сообществом обсуждается также и вопрос об усилении уголовной ответственности для тех, кто вовлекает детей в «этот смертельный экстрим». В настоящее время в интернете активно выявляется и блокируется опасный контент.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.

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