В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз

В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф для зацеперов в 40 раз — с 100 рублей до 4 тыс. рублей. Данная идея была поддержана в правительстве. Об этом пишет «Парламентская газета».

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, за семь месяцев 2020 года одиннадцать несовершеннолетних «зацеперов» получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

«Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг — с сегодняшних ста до как минимум 2 тыс. рублей — заставит зацеперов и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизни пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях», — сказал депутат.

По его словам, экспертным сообществом обсуждается также и вопрос об усилении уголовной ответственности для тех, кто вовлекает детей в «этот смертельный экстрим». В настоящее время в интернете активно выявляется и блокируется опасный контент.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.