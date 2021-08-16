В Удмуртии запустили горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей

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В Удмуртии начала работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.
В Удмуртии запустили горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей
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  • © Sergey Smirnov

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С 16 до 27 августа специалисты проконсультируют граждан по вопросам детской одежды, обуви, детского питания и других товаров.

Горячую линию запустили и в Татарстане. Проконсультироваться можно также до 27 августа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Роспотребнадзора.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, как помочь ребёнку подготовиться к 1 сентября.

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