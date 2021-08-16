Детский психолог Наумова рассказала, как помочь ребёнку подготовиться к 1 сентября

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как помочь ребёнку подготовиться к 1 сентября.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что важно именно восприятие.

«Важно подумать о том, что они учились до этого, много занимались и что-то осталось у них в голове. Просто в данный момент что-то немножко забыто. Те предметы, которые вызывают тревогу, просто стоит повторить, пролистать учебники прошлого года, сейчас всё есть в электронном варианте, это не проблема. Ребята начнут вспоминать и поймут, что они многое знают», — пояснила эксперт.

Она также напомнила о важности планирования учебного графика: ребёнку необходимо поставить цель — чего он хочет добиться, в каком направлении улучшить свои знания.

«Важно, чтобы рядом были родители понимающие, чуткие. Важно, чтобы родитель не говорил ребёнку, что ему делать, а задавал вопросы, тогда у ребёнка возникнет желание что-то делать. Сам придумал — сам и выполняешь свой проект», — добавила Наумова.

Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».