В Калининградской области рассказали о работе по обеспечению охраны госграницы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Пограничники и дружинники контролируют соблюдение режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу, проводят профилактическую работу. Дружинники также оказывают содействие в поиске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение границы.
В 2021 году сотрудники погрануправления при содействии местного населения, в том числе членов добровольных народных дружин, задержали более 40 нарушителей законодательства в пограничной сфере.
Ранее сообщалось, что таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг наркотиков.