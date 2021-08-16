В Калининградской области рассказали о работе по обеспечению охраны госграницы

В Калининградской области рассказали о работе по обеспечению охраны государственной границы. Одним из методов защиты является сотрудничество регионального пограничного управления ФСБ России с добровольными народными дружинами.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Пограничники и дружинники контролируют соблюдение режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу, проводят профилактическую работу. Дружинники также оказывают содействие в поиске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение границы.

В 2021 году сотрудники погрануправления при содействии местного населения, в том числе членов добровольных народных дружин, задержали более 40 нарушителей законодательства в пограничной сфере.

Ранее сообщалось, что таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг наркотиков.