В Калининградской области рассказали о работе по обеспечению охраны госграницы

Короткая ссылка
В Калининградской области рассказали о работе по обеспечению охраны государственной границы. Одним из методов защиты является сотрудничество регионального пограничного управления ФСБ России с добровольными народными дружинами.
В Калининградской области рассказали о работе по обеспечению охраны госграницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Пограничники и дружинники контролируют соблюдение режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу, проводят профилактическую работу. Дружинники также оказывают содействие в поиске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение границы.

В 2021 году сотрудники погрануправления при содействии местного населения, в том числе членов добровольных народных дружин, задержали более 40 нарушителей законодательства в пограничной сфере.

Ранее сообщалось, что таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить