Таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг наркотиков

Российские таможенники в МАПП «Бурачки» (Псковская область) на границе с Латвией пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Отмечается, что спецоперацию провели сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Таможенники остановили для проверки грузовое транспортное средство, в котором, согласно товаросопроводительным документам, перевозились оливки испанского производства. В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «при вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета». Как показала экспертиза, в свёртках оказался гашиш общей массой более 150 кг.

«По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух граждан РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК России», — добавили в таможенном управлении.

Ранее сообщалось, что полиция Ленинградской области отчиталась о работе за 2020 год. В регионе выявлено 1631 наркопреступление, из незаконного оборота изъято более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков.