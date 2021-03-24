Полиция Ленобласти за год изъяла из оборота более 3 тонн наркотических средств

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Полиция Ленинградской области отчиталась о работе за 2020 год. В регионе выявлено 1631 наркопреступление, из незаконного оборота изъято более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков.
Полиция Ленобласти за год изъяла из оборота более 3 тонн наркотических средств
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В полтора раза больше выявлено нарколабораторий, всего за год выявлено десять лабораторий, в основном производящих синтетические наркотики. Задержаны 25 участников, входивших в состав организованных преступных групп», — рассказали в главном управлении МВД по региону.

Помимо внутреннего производства, полиция выявила четыре канала контрабанды наркотиков, а также три факта легализации денег от продажи наркотиков на сумму более 20 млн рублей.

Как ранее сообщала газета «Известия», сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области задержали организатора наркогруппировки и десятерых его подельников, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

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