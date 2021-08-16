Суд арестовал и. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления
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«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 октября», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.
Суд получил ходатайство следствия об аресте Розсыпало.