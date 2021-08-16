Суд арестовал и. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления

Дорогомиловский суд Москвы арестовал исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 октября», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.

Суд получил ходатайство следствия об аресте Розсыпало.