Следствие требует ареста и. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.
«В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС Розсыпало, задержанному по делу о взятке», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.