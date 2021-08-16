Следствие требует ареста и. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления

Суд получил ходатайство следствия об аресте исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

«В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС Розсыпало, задержанному по делу о взятке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.