В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 92 случая коронавируса.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 39 178, выздоровевших — 36 930.

Госпитализирован 741 пациент, на карантине на дому — ещё 2023 (из них подтверждённых случаев — 765, они входят в общее количество).

Отмечается также, что первый этап вакцинации прошли 299 848 жителей региона, полностью вакцинированы 236 758 граждан.

Ранее «Дни.ру» передавали, что за последние 24 часа в России выявили 20 765 случаев COVID-19.