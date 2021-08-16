В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.
Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 39 178, выздоровевших — 36 930.
Госпитализирован 741 пациент, на карантине на дому — ещё 2023 (из них подтверждённых случаев — 765, они входят в общее количество).
Отмечается также, что первый этап вакцинации прошли 299 848 жителей региона, полностью вакцинированы 236 758 граждан.
Ранее «Дни.ру» передавали, что за последние 24 часа в России выявили 20 765 случаев COVID-19.