Юрист прокомментировал приговор Кире Ярмыш за нарушение санитарных норм

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и Закон» Дмитрий Панфилов в беседе с RT разъяснил вынесенный приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года.

Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы (ст. 236 УК), по этой же статье 3 августа была осуждена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь.

«После вступления в законную силу решения суда осуждённой Ярмыш, как и её коллеге, запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах, а также необходимо четыре раза в месяц отмечаться в полиции», — разъяснил Панфилов.

Ранее общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить книгу Киры Ярмыш на соответствие закону.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.