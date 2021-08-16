Суд в Москве приговорил Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы

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Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы по делу о призывах к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице в январе 2021 года.
Суд в Москве приговорил Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года», — заявили в суде.

Отмечается, что в течение этого периода Ярмыш запрещено участвовать в митингах, покидать своё жилище после 22:00 и менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее Преображенский суд приговорил сотрудницу ФБК* Любовь Соболь также к 1,5 года ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

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