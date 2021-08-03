Юрист прокомментировал приговор Соболь за нарушение санитарных норм

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RT
Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин в беседе с RT разъяснил вынесенный приговор сотруднице ФБК* Любови Соболь за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года.
Юрист прокомментировал приговор Соболь за нарушение санитарных норм
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Согласно приговору, Соболь признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ст. 236 УК), а именно в призывах выходить на несанкционированный митинг. Преображенский суд Москвы назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. 

«Ограничение свободы означает, что осуждённой запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00, учувствовать в митингах. Ей также необходимо четыре раза в месяц отмечаться в полиции», — разъяснил Никитин. 

Приговор Соболь стал первым в череде аналогичных дел о нарушении санитарных норм во время митингов 23 января в Москве. На скамье подсудимых оказались ещё девять человек: сотрудники ФБК Олег Степанов, Николай Ляскин и Кира Ярмыш, а также брат Навального Олег, глава профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, московские муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Люся Штейн и Дмитрий Барановский. 

Ранее Перовский суд Москвы утвердил обвинительный приговор Соболь о незаконном проникновении в жилище.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

** «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

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