Общественники просят Генпрокуратуру проверить книгу Киры Ярмыш на соответствие закону

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RT
Общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить книгу Киры Ярмыш на соответствие закону.
Общественники просят Генпрокуратуру проверить книгу Киры Ярмыш на соответствие закону
  • РИА Новости

В письме за подписью руководителя проекта Виталия Бородина (копия есть в распоряжении RT) говорится, что в книге под авторством Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере №3» присутствует пропаганда наркотиков, нетрадиционных сексуальных отношений, а также побуждение к совершению самоубийства.

«В данной книге присутствует описание лесбийских постельных сцен... инструкция по курению гашиша... сцены, описывающие самоубийство как способ решения проблем...» — говорится в обращении общественников.

Ранее общественники ФПБК попросили Генпрокуратуру проверить финансирование школ Ходорковского.

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