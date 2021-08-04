После публикации RT общественники попросили Генпрокуратуру проверить финансирование школ Ходорковского

После публикации RT об активизировавшихся в преддверии выборов проектах Михаила Ходорковского — «Школе местного самоуправления» и «Мастерской блогеров» — в Генпрокуратуру России поступило обращение с просьбой проверить обе организации на предмет иностранного финансирования.

Обращение в Генпрокуратуру направили общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).

В письме за подписью руководителя проекта Виталия Бородина (копия есть в распоряжении RT) говорится, что обе организации «формируют общественное мнение». Между тем у ФПБК есть основания полагать, что «Школа местного самоуправления» и «Мастерская блогеров» финансируются из-за границы, а их цель — «атака конституционного строя».

«Мы считаем, что «Школа местного самоуправления» и «Мастерская блогеров» — это иностранные агенты», — говорится в обращении общественников.

Ранее RT выяснил, что оба проекта Ходорковского курируются из-за рубежа, а эксперты высказали мнение, что их деятельность носит антироссийский характер.