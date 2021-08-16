В Москве внедрили уникальную технологию для пациентов с онкологией

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В Онкоцентре им. Блохина внедрили уникальную методику лечения пациентов с онкологией. Как отмечается, больным с поражением грудной клетки специалисты вживляют титановые импланты.
В Москве внедрили уникальную технологию для пациентов с онкологией
  • Pixabay

Восстановление после такой операции занимает всего несколько дней, передаёт НТВ.

Титановый имплант (эндопротез) — точная копия грудной клетки. Он подвижный и полностью повторяет анатомические изгибы тела.

«Указывается полностью пол, рост, вес, диагноз и снимки компьютерной томографии. По данной компьютерной томографии мы получаем 3D-модель и уже с врачами обсуждаем, какой именно участок поражения нас интересует», — рассказала технический директор компании-производителя Ольга Ефименко.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

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