В РСТ прокомментировали решение о полётах в Южную Корею, Чехию и Доминикану

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал решение о снятии ограничений на полёты в Южную Корею, Чехию и Доминикану с 27 августа.

По его словам, Доминикана станет востребованным направлением.

«Что касается Южной Кореи, то там у самой Кореи ограничения на въезд, самоизоляцию я имею в виду, поэтому навряд ли это будет востребованно. Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов», — сказал Барзыкин.

Ранее стало известно об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.