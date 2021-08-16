В РСТ прокомментировали решение о полётах в Южную Корею, Чехию и Доминикану

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал решение о снятии ограничений на полёты в Южную Корею, Чехию и Доминикану с 27 августа.
В РСТ прокомментировали решение о полётах в Южную Корею, Чехию и Доминикану
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По его словам, Доминикана станет востребованным направлением.

«Что касается Южной Кореи, то там у самой Кореи ограничения на въезд, самоизоляцию я имею в виду, поэтому навряд ли это будет востребованно. Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов», — сказал Барзыкин.

Ранее стало известно об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

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