Россия снимет ограничения на полёты в Южную Корею, Чехию и Доминикану
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание оперштаба, по итогам которого было принято решение «о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полётов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию».
Ранее оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами.