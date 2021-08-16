Россия снимет ограничения на полёты в Южную Корею, Чехию и Доминикану

Россия приняла решение об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание оперштаба, по итогам которого было принято решение «о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полётов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию».

Ранее оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами.