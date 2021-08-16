В Госдуме прокомментировали идею возврата многодетным средств за обучение в вузе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Василия Власова о возврате многодетным родителям средств, ранее потраченных ими на обучение в вузе.

По мнению депутата, помощь многодетным нужна, но формат необходимо обсуждать с самими семьями.

«Гораздо важнее для многодетных поддержка именно в период, когда один из родителей находится дома с детьми и не может выходить на работу. Возвращение денег, конечно, хорошо, но, наверное, необходимо помочь восстановить профессиональные навыки. Восстановить их часто сложно, потому что мама находится в отпуске по уходу за детьми достаточно долго и навыки профессиональные теряются», — рассказала Бессараб.

Она добавила, что в первую очередь нужен единый закон о многодетных, который будет действовать на территории всей страны.

«Если агломерации могут предоставлять своим многодетным достаточно большой перечень дополнительных льготных социальных гарантий — это и бесплатные парковки, и хорошие образовательные дошкольные учреждения для многодетных семей, — то в дотационных регионах с депрессивной экономикой такую помощь могут совсем не оказывать», — уточнила она.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе.

По его мнению, реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.