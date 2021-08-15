Путин посмертно наградил погибших в Турции российских военных орденами Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества российских военных, погибших при крушении в Турции самолёта-амфибии Бе-200 Минобороны. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича — подполковника (посмертно), Карасёва Вадима Александровича — подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича — полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича — старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича — старшего сержанта (посмертно)», — говорится в сообщении.

14 августа самолёт Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики. Все они погибли.