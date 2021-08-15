Путин посмертно наградил погибших в Турции российских военных орденами Мужества

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества российских военных, погибших при крушении в Турции самолёта-амфибии Бе-200 Минобороны. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин посмертно наградил погибших в Турции российских военных орденами Мужества
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича — подполковника (посмертно), Карасёва Вадима Александровича — подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича — полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича — старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича — старшего сержанта (посмертно)», — говорится в сообщении.

14 августа самолёт Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики. Все они погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить