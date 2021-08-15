Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Короткая ссылка
Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолёта Ми-8, который упал 12 августа в озеро на Камчатке.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю в разделе оперативной информации.

«С наступлением светлого времени суток, 15 августа камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту», — говорится в заявлении ведомства.

В субботу, 14 августа, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего специалисты исследовали порядка 5 000 кв. метров озера и 4 500 кв. метров дна.

Тела троих погибших при крушении вертолёта Ми-8 подняли на берег.

В пресс-службе МЧС России ранее заявили, что корпус вертолёта находится на расстоянии примерно 500 м от берега.

По информации администрации Камчатского края, семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить