Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке доставили на берег

Тела троих погибших при крушении вертолёта Ми-8 в озеро Курильское на Камчатке доставлены на берег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве отметили, что в операции по поиску и поднятию тел погибших задействованы глубоководные аппараты и водолазы МЧС.

Ранее спасатели обнаружили на дне озера тела трёх погибших при крушении Ми-8 на Камчатке и подняли на берег тело пилота.