Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке доставили на берег
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«Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», — приводит ТАСС заявление.
В министерстве отметили, что в операции по поиску и поднятию тел погибших задействованы глубоководные аппараты и водолазы МЧС.
Ранее спасатели обнаружили на дне озера тела трёх погибших при крушении Ми-8 на Камчатке и подняли на берег тело пилота.