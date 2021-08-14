Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке доставили на берег

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Тела троих погибших при крушении вертолёта Ми-8 в озеро Курильское на Камчатке доставлены на берег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке доставили на берег
  • © ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"

«Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве отметили, что в операции по поиску и поднятию тел погибших задействованы глубоководные аппараты и водолазы МЧС.

Ранее спасатели обнаружили на дне озера тела трёх погибших при крушении Ми-8 на Камчатке и подняли на берег тело пилота.

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