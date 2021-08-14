В Оренбургской области ликвидировали природный пожар

Природный пожар, возникший 6 августа в районе населённого пункта Акчура Кувандыкского городского округа в Оренбургской области, полностью ликвидирован.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«6 августа поступило сообщение о загорании сухой травы и лесного массива в районе населённого пункта Акчура Кувандыкского городского округа. В 19:15 (17:15 мск) 14 августа ликвидация природного пожара, площадь уточняется. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.