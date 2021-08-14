Аксёнов рассказал, как стоял «по пояс в воде» в Керчи во время разговора с Путиным
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Об этом он сообщил на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.
Во время мероприятия Путин спросил, был ли Аксёнов в Керчи.
«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на улице Чернышевского — Жени Дудник, затоплено в данном случае», — сказал Аксёнов.
13 августа сообщалось, что на территориях четырёх населённых пунктов Крыма в зоне подтопления из-за обильных осадков в последние дни оказались около 100 домов и 200 участков.
В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четверых детей. В городе изменено движение маршрутов общественного транспорта.