Аксёнов рассказал, как стоял «по пояс в воде» в Керчи во время разговора с Путиным

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов стоял «по пояс в воде», когда ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы узнать о ситуации с подтоплениями на полуострове.
Аксёнов рассказал, как стоял «по пояс в воде» в Керчи во время разговора с Путиным
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом он сообщил на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

Во время мероприятия Путин спросил, был ли Аксёнов в Керчи.

«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на улице Чернышевского — Жени Дудник, затоплено в данном случае», — сказал Аксёнов.

13 августа сообщалось, что на территориях четырёх населённых пунктов Крыма в зоне подтопления из-за обильных осадков в последние дни оказались около 100 домов и 200 участков.

В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четверых детей. В городе изменено движение маршрутов общественного транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить