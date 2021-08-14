Аксёнов рассказал, как стоял «по пояс в воде» в Керчи во время разговора с Путиным

Глава Крыма Сергей Аксёнов стоял «по пояс в воде», когда ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы узнать о ситуации с подтоплениями на полуострове.

Об этом он сообщил на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

Во время мероприятия Путин спросил, был ли Аксёнов в Керчи.

«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на улице Чернышевского — Жени Дудник, затоплено в данном случае», — сказал Аксёнов.

13 августа сообщалось, что на территориях четырёх населённых пунктов Крыма в зоне подтопления из-за обильных осадков в последние дни оказались около 100 домов и 200 участков.

В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четверых детей. В городе изменено движение маршрутов общественного транспорта.