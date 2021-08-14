Ещё два человека обратились за медпомощью после взрыва автобуса в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших от взрыва в автобусе в Воронеже достигло 22: ещё два человека обратились за медицинской помощью. Всего в результате инцидента пострадали 24 человека, двое из них скончались.

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера ещё двое обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — написал Гусев в Telegram.

Лечение проходят 14 человек, один из них в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, добавил он.

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП в центральный аппарат ведомства.

Семьи погибших получат финансовую помощь по 1 млн рублей.