Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Власти Воронежской области выплатят финансовую компенсацию родным погибших и пострадавшим при взрыве автобуса в столице региона.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он.

Губернатор региона добавил, что намерен изучить историю каждой семьи и на основе их материального положения принимать решение о дополнительных мерах поддержки. Гусев также отметил, что к нему обратилось много неравнодушных граждан, желающих оказать помощь семьям пострадавших при взрыве.

«Также благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность», — сообщил представитель властей.

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства.

По данным властей Воронежской области, число пострадавших увеличилось до 22, из них двое умерли.