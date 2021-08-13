Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Короткая ссылка
Власти Воронежской области выплатят финансовую компенсацию родным погибших и пострадавшим при взрыве автобуса в столице региона.
Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей
  • Reuters

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он.

Губернатор региона добавил, что намерен изучить историю каждой семьи и на основе их материального положения принимать решение о дополнительных мерах поддержки. Гусев также отметил, что к нему обратилось много неравнодушных граждан, желающих оказать помощь семьям пострадавших при взрыве.

«Также благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность», — сообщил представитель властей.

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе. 

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства.

По данным властей Воронежской области, число пострадавших увеличилось до 22, из них двое умерли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить